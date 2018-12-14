В Кавказском районе мужчина обвиняется в убийстве супруга своей знакомой

14 Дек. 09:06 2018-12-14T09:06:54+03:00

А женщина в - подстрекательстве и пособничестве

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В станице Кавказской 49-летний мужчина и 31-летняя супруга погибшего стали фигурантами по уголовному делу об убийстве. Местный житель обвиняется в убийстве, а женщина в подстрекательстве и пособничестве в совершении преступления.

По версии следствия, 7 декабря злоумышленники, которые поддерживали близкие отношения, встретились. Женщина пожаловалась на своего супруга, рассказала, что он ее унижает и бьет. Мужчина решил наказать обидчика своей подруги. Они договорились убить мужа женщины.

Вечером того же дня под предлогом приобретения клеток для домашних животных вместе с супругом она приехала к месту проживания своего знакомого. Ничего не подозревающий муж прошел на задний двор. В этот момент мужчина выстрелил в спину потерпевшего. От полученного ранения он скончался на месте.

Злоумышленники вывезли труп из станицы и спрятали его в водоотводный канал.

10 декабря женщина сообщила в полицию ложные сведения об исчезновении супруга. Но ее намерения были раскрыты и злоумышленников задержали.

- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.