В Кавказском районе мужчина обвиняется в убийстве супруга своей знакомой
В станице Кавказской 49-летний мужчина и 31-летняя супруга погибшего стали фигурантами по уголовному делу об убийстве. Местный житель обвиняется в убийстве, а женщина в подстрекательстве и пособничестве в совершении преступления.
По версии следствия, 7 декабря злоумышленники, которые поддерживали близкие отношения, встретились. Женщина пожаловалась на своего супруга, рассказала, что он ее унижает и бьет. Мужчина решил наказать обидчика своей подруги. Они договорились убить мужа женщины.
Вечером того же дня под предлогом приобретения клеток для домашних животных вместе с супругом она приехала к месту проживания своего знакомого. Ничего не подозревающий муж прошел на задний двор. В этот момент мужчина выстрелил в спину потерпевшего. От полученного ранения он скончался на месте.
Злоумышленники вывезли труп из станицы и спрятали его в водоотводный канал.
10 декабря женщина сообщила в полицию ложные сведения об исчезновении супруга. Но ее намерения были раскрыты и злоумышленников задержали.
- Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.