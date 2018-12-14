58 елочных базаров организуют в Краснодаре

14 Дек. 09:31 2018-12-14T09:33:38+03:00

Они начнут работать с 15 декабря по 49 адресам

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В краевом центре в различных микрорайонах откроют 58 елочных базаров. Они начнут работать уже в субботу, 15 декабря по 49 адресам.

- Краснодарцы смогут выбрать главный символ предстоящих праздников - натуральную ель, сосну или пихту на специально оборудованных торговых площадках, - рассказала начальник городского управления торговли и бытового обслуживания населения Ирина Косинкова.

- Новогодние деревья привезут в Краснодар из питомников Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, Пермского края и других регионов страны, - добавили в пресс-службе администрации Краснодара.

Для торговых точек, где будут продавать лесных красавиц, действуют обязательные требования. Они должны быть из легковозводимых конструкций с праздничной вывеской, украшены флажками или световыми гирляндами. Чтобы создать настроение праздника и поддержать новогоднюю атмосферу продавцы хвойных деревьев оденутся в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Елочные базары будут работать с 08.00 до 22.00. Посмотреть перечень мест, где можно купить елки можно здесь или здесь.

По предварительной информации, за пихту за погонный метр жители города заплатят от 600 рублей, за ель – от 500 рублей за погонный метр, сосна будет стоить от 600 рублей за дерево.

На елочных базарах покупатели также смогут попросить упаковать деревья в сетки или доставить их на дом.

Для лесных красавиц необходимы новогодние елочные игрушки. Краснодарцы смогут их купить по восьми адресам:

-улица Красноармейская - улица им. Гоголя (со стороны Кооперативного рынка);

- улица Одесская (между Красной и Коммунаров);

- улица им. Атарбекова (вблизи строения № 30);

- улица им. Вавилова (вблизи строения № 1);

- улица им. Героя Аверкиева (вблизи строения № 2);

- улица им. Карякина (вблизи строений № № 10–18);

- улица им. Гагарина (вблизи строения № 75/1);

- улица Славянская - улица им. Доватора.