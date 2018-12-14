В Курганинском районе мужчина закопал трехлитровый баллон с марихуаной в землю

14 Дек. 09:54 2018-12-14T09:54:51+03:00

За это ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет

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В Курганинском районе районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27–летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Он обвиняется в незаконном хранении запрещенных веществ.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков проверяли оперативную информацию. Они провели обыск в нежилых помещениях, которые находятся на территории дома 27-летнего мужчины.

В хозпостройке правоохранители обнаружили стеклянную банку с растительной массой серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Хозяин дома признался, что еще закопал трехлитровый баллон с аналогичным веществом в землю. Все отправили на экспертизу. Выяснилось, что это марихуана общей массой 130 граммов.

Задержанный рассказал, что изготовил наркотик из кустов дикорастущей конопли и хранил для личного употребления.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщил в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.