В Сочи провели операцию «Остановка!»

14 Дек. 10:22 2018-12-14T10:22:08+03:00

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В Сочи сотрудники ГИБДД совместно с руководителями автопредприятий, чьи автобусы ежедневно курсируют по городу-курорту, провели операцию «Остановка!». Это профилактическое мероприятие направлено на выявление нарушений правил дорожного движения.

Водители автобусов осуществляя посадку и высадку пассажиров зачастую подбирают людей где не положено. Этим они подвергают риску жизнь и здоровье своих пассажиров и создают неудобства пешеходам и другим водителям.

Только в этом году причине неожиданного выхода из-за автобуса в Сочи произошло 6 ДТП, в которых пешеходы получили ранения различной тяжести.

- В ходе операции сотрудники выявляли нарушителя и составляли на водителя административный материал. Руководители автопредприятий объясняли гражданам, почему нельзя осуществлять посадку пассажиров вне остановок, - сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД Сочи.

Семь водителей были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД. Транспортные компании рассмотрят вопрос о снятии этих нарушителей с маршрутов.