В Краснодаре двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона многоэтажки

14 Дек. 10:50 2018-12-14T10:50:23+03:00

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В Краснодаре в отношении 25-летнего уроженца Туапсинского района и 38-летнего приезжего из Камчатского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. Мужчины обвиняются в хулиганстве.

Местные жители обратились в полицию. Они рассказали о том, что двое неизвестных мужчин стреляют с балкона второго этажа многоквартирного дома, который находится на улице Дунайской.

На место происшествия выехали правоохранители. Они нашли на улице пьяного молодого человека, который выпал из квартиры, про которую рассказали очевидцы. 25-летний житель Туапсинского района от госпитализации в больницу отказался.

Мужчина рассказал, что дома у знакомого они пили алкоголь. Потом хозяин квартиры показал гостю коллекцию охолощенного оружия и предложил немного пострелять. Правонарушители выстрелили в воздух около 20 раз. 25-летний человек из-за опьянения перепутал окно с входной дверью и выпал на улицу.

Сотрудники следственно-оперативной группы проникли в квартиру 38-летнего уроженца Камчатского края, который также был под действием алкогольного опьянения. Хозяин жилища не смог объяснить мотива своего поступка.

В ходе проведенного обыска в квартире злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли охолощенные пистолет Макарова и автомат Калашникова, а также холостые патроны к ним и муляж гранаты Ф-1.

Хозяин квартиры рассказал, что оружие он приобрел в Интернете. В квартире обнаружили несколько удостоверений сотрудников правоохранительных органов, которые вызывают сомнение в подлинности. Правоохранители передали документы на технико-криминалистическую экспертизу.

Выяснилось, что задержанные лица не имеют отношения к силовым структурам.

- Для дальнейшего разбирательства мужчин задержали и доставили в отдел полиции. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им грозит максимальное наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.