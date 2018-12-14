Кубанские хирурги провели операцию пенсионерке с тяжелым метаболическим синдромом

14 Дек. 11:18 2018-12-14T11:18:47+03:00

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Кубанские врачи провели операцию пациентке с тяжелым метаболическим синдромом. У пенсионерки развивались сахарный диабет, артериальная гипертония и ожирение. Врачи ККБ №1 помогли больной встать на путь выздоровления.

- 64-летняя жительница Геленджика обратилась в краевую клинику. Женщина страдает тяжелым метаболическим синдромом, который привел к ожирению, сахарному диабету 2-го типа и артериальной гипертонии. Пенсионерка при росте 158 сантиметров весила 130 килограммов, из-за этого она с трудом могла передвигаться, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Кубани.

Помочь в таком сложном случае могло только хирургическое вмешательство, которому препятствовали серьезные обстоятельства.

Из-за большого веса пациентки нельзя было сделать открытую операцию. Лапароскопическая хирургия тоже вызывала сомнения. В пищеводном отверстии диафрагмы у больной несколько лет назад удалили грыжу. Поэтому повторные повторные вмешательства здесь затруднительны.

Операцию выполняли специалистов хирургического отделения №2. На нее они затратили около 5-ти часов. С помощью лапарскопических технологий они выполнили желудочное шунтрование – уменьшили объем желудка и «перестроили» тонкий кишечник пациентки.

Уже в первые дни после операции женщине стало значительно лучше. В стационаре она пробыла меньше недели.

Пациентка – на пути к избавлению от метаболического синдрома. Она уже не принимает инсулин. Женщина потеряла около 20 кг лишнего веса, что дало ей возможность самостоятельно передвигаться.