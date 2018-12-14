2018-12-14T11:18:47+03:00
Общество

Кубанские хирурги провели операцию пенсионерке с тяжелым метаболическим синдромом

Она длилась около пяти часов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба минздрава КубаниФото: пресс-служба минздрава Кубани
Изменить размер текста:

Кубанские врачи провели операцию пациентке с тяжелым метаболическим синдромом. У пенсионерки развивались сахарный диабет, артериальная гипертония и ожирение. Врачи ККБ №1 помогли больной встать на путь выздоровления.

- 64-летняя жительница Геленджика обратилась в краевую клинику. Женщина страдает тяжелым метаболическим синдромом, который привел к ожирению, сахарному диабету 2-го типа и артериальной гипертонии. Пенсионерка при росте 158 сантиметров весила 130 килограммов, из-за этого она с трудом могла передвигаться, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Кубани.

Помочь в таком сложном случае могло только хирургическое вмешательство, которому препятствовали серьезные обстоятельства.

Из-за большого веса пациентки нельзя было сделать открытую операцию. Лапароскопическая хирургия тоже вызывала сомнения. В пищеводном отверстии диафрагмы у больной несколько лет назад удалили грыжу. Поэтому повторные повторные вмешательства здесь затруднительны.

Операцию выполняли специалистов хирургического отделения №2. На нее они затратили около 5-ти часов. С помощью лапарскопических технологий они выполнили желудочное шунтрование – уменьшили объем желудка и «перестроили» тонкий кишечник пациентки.

Уже в первые дни после операции женщине стало значительно лучше. В стационаре она пробыла меньше недели.

Пациентка – на пути к избавлению от метаболического синдрома. Она уже не принимает инсулин. Женщина потеряла около 20 кг лишнего веса, что дало ей возможность самостоятельно передвигаться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»