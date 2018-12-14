2018-12-14T11:59:44+03:00
Происшествия

В Кущевском районе два автомобиля насмерть сбили женщину

Авария произошла 13 декабря в 23:45 на трассе село Ильинское - село Полтавченское
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краюФото: пресс-служба УГИБДД по Краснодарскому краю
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В Кущевском районе женщина оказалась под колесами двух автомобилей, когда переходила дорогу. Смертельное дорожно-транспортное происшествия случилось 13 декабря в 23:45 в районе 2-го километра дороги село Ильинское - село Полтавченское.

- По предварительным данным, 52-летний водитель, который находился за управлением ГАЗ-3302 , наехал на женщину. Она переходила проезжую часть дороги, из-за этого ее отбросило на встречную полосу движения. Там ее сбил ВАЗ-2112 под управлением 25-летнего мужчины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте аварии до прибытия врачей скорой помощи. Личность погибшей устанавливается. Выясняются обстоятельства случившегося.

Напомним, на 1403 километре федеральной автодороги М4 «Дон» столкнулись два грузовика с прицепами – DAF и Renault. Из-за этого перекрыли несколько полос движения. Оба водителя были госпитализированы.

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