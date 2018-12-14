В Темрюкском районе браконьеры незаконно установили в акватории лимана 60 сетей

14 Дек. 12:08 2018-12-14T12:08:27+03:00

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Пограничники обнаружили в декабре в Курчанском лимане незаконный улов. Личности браконьеров пока не установлены.

- Правоохранители провели рейд в акватории лимана. Они вытралили около 60 сетей длиной около 4 километров, из которых извлекли более 400 килограммов рыбы различных пород. Пограничники выпустили ее обратно в лиман. В сетях были особи запрещенного к вылову судака, а также сазан, карась, чехонь, жерех. Ущерб мог составить более 165 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.

Пока личности браконьеров установить не удалось, по факту составили административные материалы, ведут расследование.

За рыбалкой зимой в акваториях Черного и Азовского морей пограничники усилили контроль. Нельзя до конца года ловить пеленгас и судак. На количество добычи также действуют ограничения – 5 килограммов в сутки на основные промысловые виды.