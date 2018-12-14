На Кубани 18-летний парень ударил незнакомого мужчину в живот метательным ножом

14 Дек. 12:40 2018-12-14T12:40:08+03:00

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

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В Усть-Лабинском районе 18-летний парень ударил незнакомого мужчину в живот метательным ножом.

В приемное отделение поступил молодой человек в бессознательном состоянии. В области его живота было ножевое ранение. Об этом врачи сообщил в дежурную часть отдела МВД по Усть-Лабинскому району.

Правоохранители опросили возможных свидетелей. Они установили, что между потерпевшим и ранее не знакомым ему молодым человеком на одной из городских улиц произошел конфликт. Злоумышленник ударил его в область живота ножом. Потом он скрылся с места преступления.

Сотрудники полиции по «горячим следам» в течение часа установили личность подозреваемого. 18-летнего парня задержали по месту его проживания. У него обнаружили метательный нож.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что подозреваемый был пьян, когда напал на мужчину.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.