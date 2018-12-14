В Щербиновском районе мужчина украл у своего родственника ювелирные украшения
Местный житель Щербиновского района обратился в дежурную часть с заявлением о краже. Он пояснил, что из его дома пропали ювелирные изделия на общую сумму около 20 тысяч рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Они составили со слов потерпевшего список лиц, которые часто бывали у него в гостях.
По подозрению в совершенной краже правоохранители задержали 34-летнего родственника заявителя. Выяснилось, что подозреваемый сдал украшения в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.
- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Следствие продолжается.