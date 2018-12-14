2018-12-14T13:01:58+03:00
Происшествия

В Щербиновском районе мужчина украл у своего родственника ювелирные украшения

Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Щербиновском районе мужчина украл у своего родственника ювелирные украшенияВ Щербиновском районе мужчина украл у своего родственника ювелирные украшенияФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Местный житель Щербиновского района обратился в дежурную часть с заявлением о краже. Он пояснил, что из его дома пропали ювелирные изделия на общую сумму около 20 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Они составили со слов потерпевшего список лиц, которые часто бывали у него в гостях.

По подозрению в совершенной краже правоохранители задержали 34-летнего родственника заявителя. Выяснилось, что подозреваемый сдал украшения в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следствие продолжается.

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