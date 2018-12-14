На Кубани мужчина убил мужа знакомой
10 декабря в отдел полиции обратилась местная 31-летняя жительница станицы Кавказской. Она сообщила о пропаже своего мужа.
Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что женщина, обратившаяся к правоохранителям, и ее 41-летний знакомый убили пропавшего. Это произошло 7 декабря.
По версии следствия, супруга убитого пожаловалась знакомому на то, что муж ее унижает и бьет. После чего они договорились о совершении преступления.
Вечером супруги приехали к знакомому женщины. Муж хотел купить клетки для домашних животных.Он прошёл на задний двор, после чего знакомый женщины выстрелил в него из ружья.
В результате от полученного ранения мужчина скончался. Злоумышленники вывезли тело погибшего за пределы станицы и спрятали в водоотводный канал.
По данному факту в отношении стрелявшего мужчины возбудили уголовное дело, а женщину подозревают в подстрекательстве.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.