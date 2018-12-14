На Кубани мужчина убил мужа знакомой

14 Дек. 13:22 2018-12-14T13:22:35+03:00

Она попросила его об этом

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10 декабря в отдел полиции обратилась местная 31-летняя жительница станицы Кавказской. Она сообщила о пропаже своего мужа.

Во время оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что женщина, обратившаяся к правоохранителям, и ее 41-летний знакомый убили пропавшего. Это произошло 7 декабря.

По версии следствия, супруга убитого пожаловалась знакомому на то, что муж ее унижает и бьет. После чего они договорились о совершении преступления.

Вечером супруги приехали к знакомому женщины. Муж хотел купить клетки для домашних животных.Он прошёл на задний двор, после чего знакомый женщины выстрелил в него из ружья.

В результате от полученного ранения мужчина скончался. Злоумышленники вывезли тело погибшего за пределы станицы и спрятали в водоотводный канал.

По данному факту в отношении стрелявшего мужчины возбудили уголовное дело, а женщину подозревают в подстрекательстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.