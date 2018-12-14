На территории Сочи и Туапсе велика вероятность образования смерчей

14 Дек. 14:02 2018-12-14T14:02:31+03:00

Изменить размер текста: A A

14 декабря на территории Сочи и Туапсе велика вероятность формирования смерчей.

- Особенно опасным является участок Магри-Веселое. Там экстреннее предупреждение будет действовать до конца текущих суток, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за этого на территории Сочи и Туапсе существует вероятность возникновения чрезвычайных происшествий, связанных с повреждением морских судов.

Ко всему прочему на Черноморском побережьи и в Туапсинском районе ожидаются осадки в виде дождя, а также ветер, достигающий местами 12-14 метров с секунду. Температура воздуха на данной территории достигнет 8-13 градусов тепла.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 12 декабря в Геленджике опрокинулась и затонула яхта. На ее борту находилось пять человек. Местонахождение одного из пассажиров до сих пор неизвестно. Также в Новороссийске на мель сел теплоход. К счастью, никто из пассажиров (из было 21) не пострадал.