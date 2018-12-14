В Анапе задержали мужчину, стрелявшего в полицейских
Правоохранители задержали 50-летнего местного жителя станицы Гостагаевской. Он стрелял в полицейских.
- 11 декабря около 10 часов ночи в отдел полиции обратилась женщина. Она сообщила о том, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стреляет из ружья, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На указанное место прибыли правоохранители. Мужчина, находясь на летней кухне, выстрелил в правоохранителей и скрылся.
- 12 декабря злоумышленника задержали в одном из домов станицы. Выяснилось, что он пришёл к хозяевам и, угрожая ружьем, удерживал их в помещении, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.
В настоящее время мужчина находится в изоляторе. По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.