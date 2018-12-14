2018-12-14T14:26:13+03:00
Происшествия

В Анапе задержали мужчину, стрелявшего в полицейских

Его поместили в изолятор
Татьяна СМИРНОВА
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В Анапе задержали мужчину, стрелявшего в полицейскихВ Анапе задержали мужчину, стрелявшего в полицейских
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Правоохранители задержали 50-летнего местного жителя станицы Гостагаевской. Он стрелял в полицейских.

- 11 декабря около 10 часов ночи в отдел полиции обратилась женщина. Она сообщила о том, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стреляет из ружья, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли правоохранители. Мужчина, находясь на летней кухне, выстрелил в правоохранителей и скрылся.

- 12 декабря злоумышленника задержали в одном из домов станицы. Выяснилось, что он пришёл к хозяевам и, угрожая ружьем, удерживал их в помещении, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе. По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

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