14 Дек. 15:32 2018-12-14T15:32:40+03:00

Несколько заведений в Краснодаре будут работать в новогоднюю ночь

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Вы живете в Краснодаре и не хотите кашеварить в канун Нового года? Не нашли подходящую компанию? Тогда специально для вас интернет-журнал «Краснодарская щука» подготовил подборку заведений, которые будут отмечать праздник вместе со своими клиентами.

Первую строчку списка занимает бар «Видеосалон Закрыт». Он расположен на Красноармейской, 64/1. Попасть в бар может любой желающий, кстати, совершенно бесплатно. В нем будет играть музыка 80-90-х.

Следующее заведение - бар «2 по 200». Он расположен на улице Красной, 176 лит.5/3. В баре до полуночи действует бронь, организация банкетов и встречи Нового года. После того, как куранты пробьют 12, вход будет стоить 500 рублей с человека. Также в эту сумму включены пунш и фуршет. В новогоднюю ночь в баре организуют развлекательную программу.

Ещё одно заведение - «Зерно». Бар можно найти на улице Красноармейской, 93. В заведении до 12 ночи гости смогут насладиться выступлением пианиста. Кстати, пройти в бар можно бесплатно. После боя курантов в заведении начнётся вечеринка с диджеями. Но вход туда уже будет платный - 500 рублей.

Также работать в ночь с 31 декабря на 1 января будет Sgt.Pepper’s bar. Он расположен на улице Чапаева, 94. В баре пройдёт концерт Paisonstars, а также конкурсы и дискотека. Работать он начнет с 10 часов ночи и до утра. Вход в заведение будет стоить 500 рублей.

Следующее заведение - Mr.Drunke bar. Его можно найти на улице Красноармейская, 58. В баре будет The Band. Попасть туда можно бесплатно до 00:30. Если гости захотят остаться в заведении подольше, то они должны заранее заказать столик по депозиту.

Также будут работать бары Harat’s pub. Они расположены на Красной, 67 и Платановом бульваре, 17/11. В них выступит группы Doodle и «Цветной бульвар» соответсвенно. Вход в заведения платный - 1000 рублей.

Также Новый год можно отпраздновать в Клубе Коко на улице Дальняя, 41. В нем гости смогут зажечь в караоке. Вход в него составит 1000 рублей.

Провести вечер можно также в баре «ПетроВВОдкин» на улице Чапаева, 85. Работать он будет до 6 утра. Вход в заведение свободный.