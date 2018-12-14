2018-12-14T16:13:11+03:00
Общество

Пассажиропоток в Краснодарском аэропорту вырос на 20%

За этот год в нем обслужили почти 4 млн человек
Татьяна СМИРНОВА
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Пассажиропоток в Краснодарском аэропорту вырос на 20%Пассажиропоток в Краснодарском аэропорту вырос на 20%
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В аэропорту Краснодара количество пассажиров выросло в текущем году на 20%. За 11 месяцев в нем обслужили почти 4 миллиона человек.

- Этот показатель превысил поток пассажиров за 2017 год, когда обслужили 3,5 млн человек. Юбилейному пассажиру вручили памятные подарки, а также сертификат на обслуживание в бизнес-зале, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодара.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в столице Кубани откроют 58 елочных базаров. Они начнут работать с субботы (с 15 декабря) с 8 часов утра до 10 ночи. На базарах жители Краснодара смогут выбрать главный символ Нового года - купить ель, сосну или пихту. Также по просьбе клиентов продавцы упакуют товар и доставят его на дом.

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