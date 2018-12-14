2018-12-14T16:40:26+03:00
Общество

На Кубани высадили рекордное количество виноградников

Об этом сообщает администрация края
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани высадили рекордное количество виноградниковНа Кубани высадили рекордное количество виноградников
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В текущем году высадили 2 тыс. 130 га молодых виноградников.

- Впервые за 10 лет план по закладке культуры перевыполнили аж на 30 га, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. - Кстати, это на 530 га больше, чем в прошлом году.

По высадке молодых виноградников первые места заняли Темрюкский район и Анапа. Всего за текущий год на закладку и уход за саженцами из федерального и краевого бюджета потратили 420 миллионов рублей.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщает о том, что в Курганинском районе задержали 27-летнего местного жителя. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина закопал трехлитровый баллон с марихуаной в землю. По данному факту в отношении него завели уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

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