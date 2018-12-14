2018-12-14T16:59:12+03:00
Общество

В пригороде Краснодара построят новый детский сад

Дошкольное учреждение рассчитано на 250 мест
Максим ОСОКИН
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Новое дошкольное учреждение под Краснодаром будет соответствовать самым современным требованиям, предъявляемым к дошкольным учреждениям. Фото: пресс-служба администрации КраснодараНовое дошкольное учреждение под Краснодаром будет соответствовать самым современным требованиям, предъявляемым к дошкольным учреждениям. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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Власти Краснодара выдали разрешение на возведение детского сада в районе поселков Знаменский и Зеленопольский. Дошкольное учреждение построят на территории жилого комплекса «Сосновый бор».

— Это — один их первых социальных объектов для создания необходимой инфраструктуры в новом жилом комплексе и прилегающих районах. Важно, что возведение детского сада идет параллельно со строительством жилья. Это то комплексное освоение территорий под застройку, которого мы требуем от всех строительных компаний, — заявил глава Краснодара Евгений Первышов.

Новый детский сад будет соответствовать самым современным требованиям, предъявляемым к дошкольным учреждениям. Здесь оборудуют игровые комнаты, спальни, будет функционировать собственный пищеблок. Также застройщик оборудует игровые площадки и благоустроит прилегающую территорию.

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