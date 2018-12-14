2018-12-14T17:10:26+03:00
Общество

За ремонт объектов ЖКХ на Кубани заплатят бизнесмены

В Краснодаре обсудили вопросы государственно-частного партнерства
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Совещание по развитию государственно-частного партнерства провел вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.Совещание по развитию государственно-частного партнерства провел вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.
Изменить размер текста:

Власти Кубани обсудили ремонт объектов ЖКХ в регионе на основе государственно-частного партнерства. На их модернизацию планируется привлечь свыше 3 млрд рублей.

– Средства, в первую очередь, необходимо направить на ремонт и переоснащение котельных. На Кубани активно обновляется тепловой комплекс. В минувшем году заменили и провели реконструкцию 30 объектов. В этом году работы провели в 41 котельной, – заявил вице-губернатор Анатолий Вороновский.

По словам чиновника, развитие инфраструктуры ЖКХ с использованием механизма государственно-частного партнерства является приоритетной задачей, которую поставил глава региона Вениамин Кондратьев. Он также отметил, что мониторинг действующих концессионных соглашений на Кубани находится под контролем министерства ТЭК и ЖКХ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»