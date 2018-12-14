За ремонт объектов ЖКХ на Кубани заплатят бизнесмены

14 Дек. 17:10 2018-12-14T17:10:26+03:00

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Власти Кубани обсудили ремонт объектов ЖКХ в регионе на основе государственно-частного партнерства. На их модернизацию планируется привлечь свыше 3 млрд рублей.

– Средства, в первую очередь, необходимо направить на ремонт и переоснащение котельных. На Кубани активно обновляется тепловой комплекс. В минувшем году заменили и провели реконструкцию 30 объектов. В этом году работы провели в 41 котельной, – заявил вице-губернатор Анатолий Вороновский.

По словам чиновника, развитие инфраструктуры ЖКХ с использованием механизма государственно-частного партнерства является приоритетной задачей, которую поставил глава региона Вениамин Кондратьев. Он также отметил, что мониторинг действующих концессионных соглашений на Кубани находится под контролем министерства ТЭК и ЖКХ.