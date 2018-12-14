Кубанцев ждут холодные выходные

14 Дек. 17:18 2018-12-14T17:18:27+03:00

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На выходных жителей и гостей Краснодарского края настигнут осадки в виде дождя. Снег выпадет только в предгорных и горных районах Кубани.

15 декабря температура воздуха в регионе в дневное время достигнет 5 градусов тепла, в ночное - упадёт до - 2. На 16 число прогноз не лучше. В это день температура воздуха значительно уменьшится. В течение суток она будет держаться от -2 до +3.

Также на Кубани задует ветер. Он достигнет 15-17 метров в секунду, на побережье - 17-22.

Напомним, что в связи с понижением температуры обстановка на дорогах края накалится: возможно образование гололёда и налипание мокрого снега.

- Такая погода продержится до понедельникам. В дальнейшем показатели термометра поползут вверх на два-три градуса, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил руководитель Краснодарского краевого гидромета Андрей Бондарь.