2018-12-14T17:22:04+03:00
Общество

Кубань перейдет на цифровое телевещание

Аналоговые каналы канут в прошлое в июне будущего года
Максим ОСОКИН
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Переход на цифровое вещание – это переход к более качественному изображению. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяПереход на цифровое вещание – это переход к более качественному изображению. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Краснодарский край перейдет на цифровое телевещание в июне 2019 года. Об этом рассказал директор филиала «Краснодарского краевого радиотелевизионного передающего центра» Александр Золотов.

–Перед краем стоит ряд серьезных задач. Прежде всего, масштабная информационная кампания для жителей Кубани, которая набирает обороты, – подчеркнул руководитель департамента информационной политики региона Владимир Пригода.

Сейчас власти задействовали максимальное количество источников, чтобы охватить как можно больше жителей региона и донести до них информацию о грядущих переменах. В частности, рассказывают о том, где приобрести и как подключить специальную приставку.

Стоит отметить, что для приема цифровых каналов потребуется телевизор, выпущенный не ранее 2013 года. Тем, у кого приемники старше, необходимо приобрести специальную ТВ-приставку.

Жители Кубани уже сейчас могут задать интересующие их вопросы, позвонив на федеральную горячую линию по бесплатному номеру 8-800-220-20-02, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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