14 Дек. 17:40 2018-12-14T17:40:48+03:00

В Краснодаре экс-сотрудница ломбарда украла украшения и деньги

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В Краснодаре бывшая сотрудница ломбарда украла деньги и украшения. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

- В дежурную часть поступило сообщение об ограблении ломбарда, расположенного в посёлке Калинино. На указанное место отправились правоохранители. По данным следствия, недостачу обнаружили во время ревизии,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастна одна из бывших сотрудниц ломбарда.

36-летнюю женщину объявили в федеральный розыск. В ближайшее время злоумышленницу обнаружили в Кропоткине.

В отделении полиции она призналась в том, что после увольнения решила забрать несколько украшений, а также деньги. Злоумышленница объяснила это тем, что она находилась в тяжелом материальном положении.

По данному факту в отношении задержанной возбудили уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы сроком до шести лет.