В Краснодаре экс-сотрудница ломбарда украла украшения и деньги
В Краснодаре бывшая сотрудница ломбарда украла деньги и украшения. Общая сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.
- В дежурную часть поступило сообщение об ограблении ломбарда, расположенного в посёлке Калинино. На указанное место отправились правоохранители. По данным следствия, недостачу обнаружили во время ревизии,- об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Правоохранители выяснили, что к совершению преступления причастна одна из бывших сотрудниц ломбарда.
36-летнюю женщину объявили в федеральный розыск. В ближайшее время злоумышленницу обнаружили в Кропоткине.
В отделении полиции она призналась в том, что после увольнения решила забрать несколько украшений, а также деньги. Злоумышленница объяснила это тем, что она находилась в тяжелом материальном положении.
По данному факту в отношении задержанной возбудили уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы сроком до шести лет.