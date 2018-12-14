Краснодар готов к погодным сюрпризам

14 Дек. 18:13 2018-12-14T18:13:25+03:00

Власти Краснодара обсудили, как действовать в случае ЧП этой зимой. Все службы города отчитались о своей готовности. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как действовать в случае ЧП обсудили в городской администрации

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В Краснодаре прошло совещание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период. В мероприятии приняли участие представители всех городских служб и ресурсоснабжающих организаций.

- Особых неприятных сюрпризов от погоды этой зимой не ожидается. Однако полностью их исключить нельзя. Характер погоды ожидается неустойчивый, с частыми переходами от отрицательных к положительным температурам, – заявил руководитель Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.

В ходе совещания была озвучена информация о готовности специальной техники, структур МЧС, объектов энергетики, а также меры противопожарной безопасности.