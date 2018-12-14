Краснодар готов к погодным сюрпризам
В Краснодаре прошло совещание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период. В мероприятии приняли участие представители всех городских служб и ресурсоснабжающих организаций.
- Особых неприятных сюрпризов от погоды этой зимой не ожидается. Однако полностью их исключить нельзя. Характер погоды ожидается неустойчивый, с частыми переходами от отрицательных к положительным температурам, – заявил руководитель Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь.
В ходе совещания была озвучена информация о готовности специальной техники, структур МЧС, объектов энергетики, а также меры противопожарной безопасности.