Глава региона встретился с победителями конкурса «Лидеры Кубани»

14 Дек. 18:23 2018-12-14T18:23:06+03:00

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Губернатор региона Вениамин Кондратьев встретился с победителями конкурса «Лидеры Кубани - движение вверх!». Также на мероприятии присутствовал заместитель главы края Алексей Копайгородский.

- Вениамин Кондратьев поздравил победителей конкурса, а также отметил то, что они должны быть интегрированы в структуру органов исполнительной власти, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Глава региона акцентировал внимание присутствующих на том, что власть нуждается в молодых и умных управленцах. Но также отметил то, что они должны «нести ответственность за результат» своей работы.

Также на встрече представители власти и лауреаты конкурса обсудили вопросы миграционного контроля, трудоустройства волонтеров и строительства социальных объектов. Победители поделились идеями, которые, по их мнению, помогут решить проблемы.