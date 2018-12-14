2018-12-14T18:29:54+03:00
Общество

Краснодарцам расскажут о профилактике гриппа и ОРВИ

Жителей столицы Кубани ждут в четырех поликлиниках
Максим ОСОКИН
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Краснодарские медики расскажут, как уберечь себя от гриппа. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.Краснодарские медики расскажут, как уберечь себя от гриппа. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.
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В Краснодаре завтра пройдет традиционный день здоровья, посвященный профилактике гриппа и ОРВИ. В его рамках в 4 поликлиниках с 10.00 до 12.00 будут вести прием терапевты и инфекционисты, а также проводиться диагностические исследования.

- День здоровья пройдет в городских поликлиниках № № 4, 11, 12 и 17. Краснодарцы смогут определить индекс массы тела, сделать электрокардиографию, ультразвуковое исследование, измерить артериальное давление, — рассказала начальник городского управления здравоохранения Екатерина Устинова.

День профилактики гриппа и ОРВИ отмечают 16 декабря. Согласно статистическим данным, в России ежегодно гриппом болеют до 15 миллионов граждан.

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