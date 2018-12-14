14 Дек. 18:50 2018-12-14T18:51:53+03:00

В Краснодаре на улице Российской ограничат движение транспорта

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В Краснодаре на улице Российской ограничат движение машин. С 17 декабря можно будет ездить только по двух из четырёх полос.

- Движение ограничат в связи с продолжением строительства ливневого коллектора по улице Пётра Метальникова, а также врезкой трубы канализации на Российской, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

На участках, прилегающих к пересечению улиц Российской и Пётра Метальнокова, установили специальные знаки дорожного движения.

По предварительным данным, работы планируют завершить к концу текущего года.

Объехать перекрёсток можно улицам 1 Мая, Московской, Солнечной, Ягодина.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что кубанцев ждут холодные выходные: температура воздуха значительно понизится. Также на территорию Краснодарского края выпадут осадки в виде дождя.