2018-12-14T19:23:42+03:00
Спорт

В Краснодаре пройдет турнир по танцевальному спорту

В мероприятии примут участие более 2 тысяч человек
Максим ОСОКИН
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Турнир по танцевальному спорту «Prestige Cup-2018» традиционно соберет тысячи участников из разных регионов России. Фото:пресс-служба администрации Краснодара.Турнир по танцевальному спорту «Prestige Cup-2018» традиционно соберет тысячи участников из разных регионов России. Фото:пресс-служба администрации Краснодара.
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В Краснодаре 16 декабря пройдет турнир по танцевальному спорту «Prestige Cup-2018». Его участниками станут более 2 тысяч спортсменов в возрасте от 4 до 35 лет. Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Олимп» по ул. Береговой, 144.

— Турнир «Prestige Cup» пройдет в 11 раз. В прошлом году его посетило более 2 тыс. зрителей и 1,5 тыс. спортсменов из 60 городов страны, — рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Танцорам предстоит соревноваться по двум программам - европейской и латиноамериканской. Кроме того, пройдет открытое первенство Краснодара по этому виду спорта, а также мастер-класс для начинающих танцоров.

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