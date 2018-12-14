В Краснодаре пройдет турнир по танцевальному спорту

14 Дек. 19:23 2018-12-14T19:23:42+03:00

В мероприятии примут участие более 2 тысяч человек

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В Краснодаре 16 декабря пройдет турнир по танцевальному спорту «Prestige Cup-2018». Его участниками станут более 2 тысяч спортсменов в возрасте от 4 до 35 лет. Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Олимп» по ул. Береговой, 144.

— Турнир «Prestige Cup» пройдет в 11 раз. В прошлом году его посетило более 2 тыс. зрителей и 1,5 тыс. спортсменов из 60 городов страны, — рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Танцорам предстоит соревноваться по двум программам - европейской и латиноамериканской. Кроме того, пройдет открытое первенство Краснодара по этому виду спорта, а также мастер-класс для начинающих танцоров.