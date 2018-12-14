В Курганинске открыли новый сквер

14 Дек. 20:10 2018-12-14T20:10:51+03:00

Новый сквер в Курганинске стал отличным подарком к Новому году для местных жителей. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Новогодний подарок от властей получили жители Курганинска. Сегодня 14 декабря на улице Первомайской состоялось торжественное открытие нового сквера, который создали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Финансирование проекта составило 24 млн рублей.

- Деньги потратили на приведение в порядок пешеходной зоны площадью более 17 тыс. квадратных метров. Здесь уложили новое покрытие, обустроили тротуары, высадили деревья и кустарник, установили скамейки и урны. Также в сквере появились детские площадки и веревочный городок, - сообщили в региональной министерстве ТЭК и ЖКХ.

Сейчас приводят в порядок пруд, который находится рядом со сквером. Его уже очистили от ила, теперь проводят берегоукрепительные работы. У пруда установят скамейки, фонари уличного освещения и декоративное ограждение.