15 Дек. 08:41 2018-12-15T12:22:15+03:00

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В Сочи лекарствами отравилось пять детей.

- В дежурную часть полиции обратилось одно из медицинских учреждений города с сообщение о том, что в период с ноября по декабря к ним поступило пять детей. У каждого из них выявили отравление психоактивными лекарствами, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов провели проверку. Выяснилось, что в пяти аптеках города продавали противоэпилептические лекарства без рецепта врача.

По факту отравления несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.

Установлено, что суд признал деятельность сети аптек незаконной.

В настоящее время решается вопрос об аннулировании у нее лицензии.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Анапе задержали мужчину, который открыл огонь из ружья в полицейских.