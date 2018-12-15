15 Дек. 09:28 2018-12-15T09:28:29+03:00

В Краснодаре на пересечении Новороссийской и Селезнёва установили светофор

Количество аварий на участке теперь должно снизиться

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В Краснодаре на пересечении улиц Новороссийской и Селезнёва появился новый светофор.

- Его установили для того, чтобы снизить количество аварий на данном участке, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Его уже подключили, и он работает в штатном режиме.

- Это один из тех светофоров, которые мы планировали установить до конца текущего года, - об этом сообщил директор городского департамента транспорта и дородного хозяйства Владимир Архипов.

Также он отметил, что с появлением нового регулятора движения данный участок дороги стал более безопасным.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что кубанцев ждут холодные выходные. Синоптики передают, что температура воздуха значительно понизится, также выпадет обильное количество осадков в виде дождя.