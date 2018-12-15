2018-12-15T12:06:04+03:00
Общество

На Кубани разработают план поддержки промышленных предприятий

Об этом сообщает администрация Кубани
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани разработают план поддержки промышленных предприятийНа Кубани разработают план поддержки промышленных предприятий
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В Краснодарском крае разработают план поддержки промышленных предприятий.

- По данному вопросу в столице Кубани состоялся совет. Выяснилось, что власти видят потенциал в работе легкой и мебельной индустрии. Вице-губернатор Василий Швец считает, что у южного региона есть все шансы стать одним из первых в этом сегменте, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Установлено, что меры по поддержке промышленных предприятий будут запущены только в следующем году.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре на 65-м заседании городской думы депутаты приняли бюждет на 2019 год. По предварительным данным, его доход составит 24,5 миллиарда рублей. Но несмотря на это, бюджет остается напряженным.

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