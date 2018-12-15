2018-12-15T12:37:30+03:00
Происшествия

В Краснодаре произошла авария с участием трёх машин

В ДТП погибла женщина
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре произошла авария с участием трёх машинВ Краснодаре произошла авария с участием трёх машин
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15 декабря в Краснодаре в районе 7-го километра Ростовского Шоссе произошла авария.

- Около 5 часов утра в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов и скорая помощь. По предварительным данным, 33-летняя женщина, сидевшая за рулём Citroen, выехала на полосу встречного движения. В результате машина столкнулась с микроавтобусом марки Volkswagen. А также в аварии пострадала «Лада Гранта», - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии женщина, сидевшая за рулём Citroen, погибла от полученных в результате столкновения травм. Водителю микроавтобуса оказали первую медицинскую помощь и доставили в местную больницу. У него обнаружены травмы различной тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

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