15 Дек. 13:22 2018-12-15T13:22:17+03:00

В Тимашевске открыли второй кинозал в цифровом формате

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В Тимашевске в кинотеатра «Заря» открыли второй зал в цифровом формате.

Средства на оборудование он выиграл.

Напомним, что Фонд кино проводил конкурс по поддержке кинотеатров в маленьких и средних городах России. «Заря» приняла в нем участие. Благодаря содействию министерства культуры Кубани кинотеатру выделили из федерального бюджета 5 миллионов рублей. На эти деньги "Заря" купила систему многоканального звука, цифровой проектор и экран.

- Также для обустройства зала приобрели цифровой кинопроектор и комплект звукового оборудования, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Первыми зрителями нового современного кинозала в цифровом формате стали студенты местного техникума кадровых ресурсов. Им показали художественный фильм «Крымский мост».