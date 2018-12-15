15 Дек. 14:10 2018-12-15T16:18:58+03:00

Они будут отдыхать до 8 января

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Футболисты «Краснодара» ушли в отпуск на 24 дня. Команда вернется на поле только в следующем году - 8 января. Об этом сообщает официальный Twitter футбольного клуба.

Уже 9 января спортсмены поедут в Испанию. Там они примут участие в первом подготовительном сборе. Всего их будет два.

Напомни, что «Быки» занимают вторую строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. До первого места клубу не хватает одного очка - у них нисчитывается 33.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что игрок спротивного клуба «Кубань» 24-летний Тагир Гаджиев может стать лучшим регбистом страны. Он хорошо проявил себя на чемпионате России. Тагир провёл 15 мячей и занёс четыре попытки. Благодаря этому сборная вышла на Кубок мира в Японии-2019.