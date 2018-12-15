2018-12-15T15:03:42+03:00
Общество

На Кубани 23 участка выдали многодетным семьям из Краснодара

Их распределяли по принципу жеребьевки
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани 23 участка выдали многодетным семьям из КраснодараНа Кубани 23 участка выдали многодетным семьям из Краснодара
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В посёлке Пригородный 23 участка для строительства жилья получили многодетные семьи из Краснодара.

- Участки выбирали по принципу жеребьевки. Многодетные семьи, стоящие в начале очереди на получение земли, вытягивали из барабана конверты. На них были написаны адреса. В результате многодетным семьям из Краснодара предоставили 23 участка. На них они могут начать строительство жилья, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что в кубанской столице многодетные семьи начали получать земли в 2011 году. Площадь участков варьируется от 600 до 1000 квадратных метров.

Всего на Кубани выделено 2,5 тысячи земель. Они расположены в хуторе Копанском, Октябрьском, Новом, станице Старокорсунской, также в посёлке Лазурном.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре открыли новый сквер. На него потратили 24 миллиона рублей.

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