2018-12-15T16:11:17+03:00
Общество

Жители Кубани смогут увидеть комету Виртанена

Она будет находиться в зените в ночь на 1 января
Татьяна СМИРНОВА
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Жители Кубани смогут увидеть комету ВиртаненаЖители Кубани смогут увидеть комету Виртанена
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Жители Краснодарского края смогут наблюдать комету Виртанена. Её можно будет увидеть невооруженным взглядом в зените в ночь на 1 января.

- Она будет над самой головой, рядом с созвездием Возничего. С помощью бинокля можно разглядеть ещё две кометы, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил заведующий обсерваторией КубГУ, руководитель центра астрономии и космонавтики краснодарского отделения РГО Александр Иванов.

Комета Виртанена принадлежит к семейству Юпитера. Она имеет изумрудный цвет за счет испарения диуглерода. Через каждые 5 лет и 5 месяцев она возвращается к Солнцу, проходя как раз рядом с нашей планетой. Комету открыл в 1948 году американский ученый Карл Виртанен. В его честь и была названа звездная странница.

На этих выходных комета пройдёт на минимальном расстоянии от нас.

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