В Северском районе мужчина украл 1600 кирпичей

15 Дек. 16:53 2018-12-15T16:53:39+03:00

Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет

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В Северском районе в отношении 33-летнего местного жители возбудили уголовное дело. Выяснилось, что он украл с чужого участка 1600 кирпичей.

- В дежурную часть обратился мужчина. Он сообщил правоохранителям о том, что с его земельного участка, расположенного в поселке Афипском, пропали кирпичи. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли правоохранители. Они опросили местных жителей. В результате выяснилось, что кто-то погрузил кирпичи на манипулятор и увез в неизвестном направлении.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти владельца машины. Он рассказал, что выполнял заказ. Также мужчина сообщил о том, кто является его клиентом.

Правоохранители задержали подозреваемого в краже мужчину. По данному факту в отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас его с обвинительным заключением передали в местный суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.