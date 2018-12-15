На Кубани откроется больше 100 новогодних ярмарок

15 Дек. 17:33 2018-12-15T17:33:04+03:00

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На территории Краснодарского края откроется свыше 100 новогодних ярмарок. По предварительным данным, больше всего их будет в Новороссийске и Геленджике - 37 и 28 соответственно.

На таких ярмарках можно купить все для главного праздника года: украшения, подарки, хвойные изделия и многое другое.

- С 26 декабря в Краснодаре на Пушкинской площади откроется «Рождественская ярмарка». На ней установят фотозону, а также сцену, где будут выступать артисты из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону. И про малышей не забыли. Специально для них на ярмарке проведут развлекательные программы Дедушка Мороз и Снегурочка, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщила пресс-служба администрация края.

Также стало известно, что 15 декабря в Краснодаре открылась ярмарка перед кинотеатром «Болгария». На ней есть все, что нужно для украшения дома перед праздником.

Ещё новогодняя ярмарка заработала на Театральной площади города. На ей торгуют одеждой, обувью и текстилем.

Напомним, что ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске в здании Морского вокзала в период с 14 по 16 декабря будет работать арт-выставка. В ней придут участие 40 искусных мастеров.

Также с 16 декабря в Анапе начнут работать елочные базары. На них можно будет купить главный символ грядущего праздника.