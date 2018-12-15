Глава региона рассказал об акции «Елки желаний»

15 Дек. 18:05 2018-12-15T18:06:09+03:00

Она стартовала 15 декабря и закончится 25

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С сегодняшнего дня каждый желающий может поучаствовать в благотворительной акции «Елки желаний». Ее проводит фонд «Край добра».

- Эта акция стала традицией в нашем крае. Она продлится до 25 декабря, - сообщил губернатор края.

В крупных ТЦ Краснодара на ёлках повесили открытки-снегирьки. На них написаны желания детей, которые вынуждены отмечать праздник в больнице.

- В этом году подарки ждут 11 тысяч малышей. Мы можем исполнить их желания своими руками,- рассказал Вениамин Кондратьев.

Подарок ребёнку можно передать либо через волонтеров, которые стоят рядом с ёлками, либо ему в руки: на открытке написан имя и адрес малыша.

Деревья можно найти в Краснодаре по адресам:

- - ТЦ «Красная площадь» ( ул. Дзержинского)

- - ТЦ «Галактика» ( ул. Стасова)

- - «Семейный магнит» (ул. Лизы Чайкиной и Дзержинского)

- - Гипермаркет «Окей» (ул. Минская) и «Лента» (Западный обход)