2018-12-16T09:29:07+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили пожар в многоэтажке

На месте происшествия нашли тело пенсионера
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Из архиваИз архива
Изменить размер текста:

Пожар в многоэтажке на улице Стасова произошел днем 15 декабря. Оперативный дежурный МЧС получил сообщение в 13:40. К месту направили девять человек и три единицы техники.

- По прибытии установлено, что в квартире произошло возгорание на площади 10 квадратных метров. Пожар был локализован в 14:00, а в 14:09 полность ликвидирован, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Точные причины пожара еще только предстоит установить специалистам. По одной из версий, пожилой хозяин квартиры умер во время приготовления пищи на плите, его тело обнаружили на месте происшествия.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»