В Краснодаре потушили пожар в многоэтажке

16 Дек. 09:29 2018-12-16T09:29:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в многоэтажке на улице Стасова произошел днем 15 декабря. Оперативный дежурный МЧС получил сообщение в 13:40. К месту направили девять человек и три единицы техники.

- По прибытии установлено, что в квартире произошло возгорание на площади 10 квадратных метров. Пожар был локализован в 14:00, а в 14:09 полность ликвидирован, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Точные причины пожара еще только предстоит установить специалистам. По одной из версий, пожилой хозяин квартиры умер во время приготовления пищи на плите, его тело обнаружили на месте происшествия.