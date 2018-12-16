2018-12-16T10:08:31+03:00
Происшествия

В Краснодаре потушили крупный пожар в частном доме

Есть пострадавший
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Ранним утром 16 декабря в Краснодаре на улице Матросова произошел крупный пожар в частном доме. Сообщение о происшествии диспетчер пожарно-спасательного гарнизона получил в 4:36.

Уже через десять минут на место прибыли первые пожарные подразделения. Огонь к этому моменту охватил практически весь дом на площади 100 квадратных метров.

- В 5:47 пожар был локализован, а в 6:26 ликвидирован. К тушению привлекались всего 64 человека и 22 единицы техники, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

По предварительным данным, в пожаре никто не погиб, но есть один пострадавший, подробности о его состоянии не сообщаются.

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