В Краснодаре потушили крупный пожар в частном доме
Ранним утром 16 декабря в Краснодаре на улице Матросова произошел крупный пожар в частном доме. Сообщение о происшествии диспетчер пожарно-спасательного гарнизона получил в 4:36.
Уже через десять минут на место прибыли первые пожарные подразделения. Огонь к этому моменту охватил практически весь дом на площади 100 квадратных метров.
- В 5:47 пожар был локализован, а в 6:26 ликвидирован. К тушению привлекались всего 64 человека и 22 единицы техники, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
По предварительным данным, в пожаре никто не погиб, но есть один пострадавший, подробности о его состоянии не сообщаются.
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