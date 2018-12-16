2018-12-16T10:43:09+03:00
Спорт

“Локомотив-Кубань” в Краснодаре принимает “Цмоки-Минск”

Матч Единой лиги ВТБ начнется в “Баскет-Холле” 16 декабря в 16:00
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"
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В воскресенье 16 декабря в Краснодаре пройдет матч Единой лиги ВТБ. “Локомотив-Кубань” принимает в домашнем “Баскет-Холле” команду “Цмоки-Минск”.

Для краснодарских “железнодорожников” матч с «Цмоками» – шанс устранить неприятный осадок в Лиге ВТБ после поражения от «Астаны», которое сопровождалось серией спорных судейских решений. Ближайшая турнирная задача – опередить ту же «Астану» с «Зенитом» заодно. “Локо” превосходит белорусскую команду по всем показателям, но потери Фалля и Уайтхеда осложняют жизнь “красно-зеленым”.

- Нам нужно реабилитироваться за поражение от «Астаны». Хотим доказать болельщикам и самим себе, что это была случайная ошибка, что мы способны играть гораздо лучше. В Минске каждый год собирают боеспособную команду, они всегда борются до конца. Но нам стоит думать больше о своей игре, - говорит защитник ПБК «Локомотив-Кубань» Дмитрий Хвостов.

Матч регулярного чемпионата «Локомотив-Кубань» – «Цмоки-Минск» состоится в «Баскет-Холле» в воскресенье, 16 декабря. Начало в 16:00.

Купить билеты от 150 рублей можно на клубном сайте

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