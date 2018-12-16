В Краснодаре на борьбу с гололедицей выезжала спецтехника

16 Дек. 12:10 2018-12-16T12:11:25+03:00

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В ночь на воскресенье в Краснодаре шел небольшой дождь и снег, а небольшие заморозки к утру привели к образованию наледи на дорогах. В администрации краевого центра сообщили, что с 4 до 6 часов утра реагентами, песком и солью обработали основные магистрали.

— На данный момент на дорогах города обеспечен безопасный проезд автотранспорта. Департамент транспорта и дорожного хозяйства работает в круглосуточном режиме для контроля за состоянием городских дорог. Вчера вечером шел дождь, а ночью случились заморозки, проезжая часть стала как зеркало, поэтому дороги были обработаны реагентами, скользкость убрана, — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйств Владимир Архипов.

В администрации уточняют, что общественный транспорт работает без сбоев, на улицы готовы выехать 28 единиц спецтехники.

По прогнозам синоптиков, ночные заморозки в краевом центре ожидаются и в ночь на понедельник. Температура воздуха опустится до минус двух градусов.