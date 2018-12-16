2018-12-16T13:27:21+03:00
Общество

В Краснодаре продолжается благоустройство Соборного бульвара

В Новознаменском районе уже готовятся к установке лавочек
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Изменить размер текста:

В администрации Краснодара сообщили о ходе благоустройства Соборного бульвара в Новознаменском жилом районе. Это зеленая зона вдоль улицы Соборной занимает площадь в 0,48 гектара.

Сейчас здесь укладывают тротуарную плитку и бордюры, готовятся к установке лавочек и озеленению.

- До конца декабря на территории будет уложено около 400 кв.м тротуарной плитки, в ближайшие дни там установят лавочки. Кроме того, на территории дополнительно высадят 14 лип и декоративные кустарники — форзиции и спиреи, - сообщают в пресс-службе администрации краевого центра.

А в 2019 году на Соборном бульваре засеют газон и установят детскую площадку.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»