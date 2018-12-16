В Краснодаре продолжается благоустройство Соборного бульвара
В администрации Краснодара сообщили о ходе благоустройства Соборного бульвара в Новознаменском жилом районе. Это зеленая зона вдоль улицы Соборной занимает площадь в 0,48 гектара.
Сейчас здесь укладывают тротуарную плитку и бордюры, готовятся к установке лавочек и озеленению.
- До конца декабря на территории будет уложено около 400 кв.м тротуарной плитки, в ближайшие дни там установят лавочки. Кроме того, на территории дополнительно высадят 14 лип и декоративные кустарники — форзиции и спиреи, - сообщают в пресс-службе администрации краевого центра.
А в 2019 году на Соборном бульваре засеют газон и установят детскую площадку.
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»