В Краснодаре продолжается благоустройство Соборного бульвара

16 Дек. 13:27 2018-12-16T13:27:21+03:00

В Новознаменском районе уже готовятся к установке лавочек

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В администрации Краснодара сообщили о ходе благоустройства Соборного бульвара в Новознаменском жилом районе. Это зеленая зона вдоль улицы Соборной занимает площадь в 0,48 гектара.

Сейчас здесь укладывают тротуарную плитку и бордюры, готовятся к установке лавочек и озеленению.

- До конца декабря на территории будет уложено около 400 кв.м тротуарной плитки, в ближайшие дни там установят лавочки. Кроме того, на территории дополнительно высадят 14 лип и декоративные кустарники — форзиции и спиреи, - сообщают в пресс-службе администрации краевого центра.

А в 2019 году на Соборном бульваре засеют газон и установят детскую площадку.