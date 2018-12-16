2018-12-16T14:27:25+03:00
Общество

Лучшая казачья школа Кубани находится в Ленинградском районе

Второе место в краевом конкурсе поделили учебные заведения Лабинского и Абинского районов
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани выбрали лучшие казачьи школы региона. В конкурсе участвовали 14 учебных заведений из 35, которые имели региональный статус. Победителем признали школу № 11 в Ленинградском районе.

Второе место поделили школа № 28 Лабинского района и школа № 17 Абинского района, а тройку лидеров замкнула новороссийская школа № 25.

- \На семинаре-совещании эти школы представляли свой опыт работы по реализации четырех модулей казачьего образования - истории и современности кубанского казачества, традиционной культуры кубанского казачества, основ православной культуры и военно-спортивного направления и организации воспитательного процесса в своей школе, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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