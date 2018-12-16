В Краснодаре водитель Porsche проехал на красный свет и устроил смертельное ДТП

16 Дек. 15:03 2018-12-16T15:03:38+03:00

Один человек погиб, еще двоим потребовалась помощь медиков

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Ранним утром 16 декабря в Краснодаре на перекрестке улиц Тургенева и Калинина столкнулись Porsche Cayenne и Hyundai Accent.

Авария произошла около 4:30. По предварительной версии, водитель Porsche двигался по улице Калинина, проехал на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai.

- После столкновения Hyundai продолжил движение и врезался в столб, — рассказали в ОБ ДПС ГИБДД Краснодара.

В аварии на месте погиб 30-летний пассажир Hyundai, водителю и еще одному пассажиру авто потребовалась помощь медиков. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего