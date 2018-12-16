В Сочи на трассе Mitsubishi столкнулся с припаркованным на обочине авто: трое пострадавших
Авария произошла вечером 15 декабря
Фото: ОГИБДД УВД по Сочи
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Сообщение об аварии на четвертом километре трассы Адлер - село Веселое поступило вечером 15 декабря. Около 18:30 водитель Mitsubishi Montero столкнулся с припаркованным у обочины ВАЗ-21121.
- В аварии пострадали водитель и пассажир отечественного авто, а также пассажир иномарки, - сообщают в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
В полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все его обстоятельства.
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