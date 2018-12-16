В Сочи на трассе Mitsubishi столкнулся с припаркованным на обочине авто: трое пострадавших

16 Дек. 16:07 2018-12-16T16:07:26+03:00

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Сообщение об аварии на четвертом километре трассы Адлер - село Веселое поступило вечером 15 декабря. Около 18:30 водитель Mitsubishi Montero столкнулся с припаркованным у обочины ВАЗ-21121.

- В аварии пострадали водитель и пассажир отечественного авто, а также пассажир иномарки, - сообщают в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В полиции проводят проверку по факту ДТП и устанавливают все его обстоятельства.