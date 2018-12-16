В Крыловском районе открыли первый 3D-кинотеатр

16 Дек. 17:47 2018-12-16T17:47:43+03:00

Теперь в станице Крыловской есть два современных кинозала

Изменить размер текста: A A

В Крыловском районе после реконструкции открыли кинотеатр “Октябрь”. Здесь появились два обновленных зала, теперь у жителей появилась возможность смотреть премьеры в цифровом формате и в формате 3D. Раньше крыловчанам приходилось ездить в кино в соседние районы или в Краснодар.

- На торжественной церемонии открытия присутствовали руководители органов местного самоуправления, представители общественных организаций, работники культуры, гости и жители муниципалитета.В фойе кинотеатра до начала церемонии открытия работала выставка декоративно-прикладного искусства, - сообщают в пресс-службе администрации края.