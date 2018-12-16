Детские площадки Новороссийска украсили герои известных мультфильмов

16 Дек. 18:26 2018-12-16T18:26:44+03:00

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В Новороссийске на детских игровых площадках установили скульптуры с героями известных мультфильмов. Теперь в городе-герое можно найти Чебурашку, Волка и Зайца из “Ну, погоди!”, Пьеро и Мальвину, кота Леопольда, а также Львенка и Черепаху.

- Все детали тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены в заводских условиях. Фигуры выполнены с учетом антивандальной стойкости, все детали имеют плавные линии - это позволит детям безопасно играть на них, не получая повреждения, - рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.