2018-12-16T18:26:44+03:00
Общество

Детские площадки Новороссийска украсили герои известных мультфильмов

Среди них Чебурашка, кот Леопольд и другие
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: admnvrsk.ruФото: admnvrsk.ru
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В Новороссийске на детских игровых площадках установили скульптуры с героями известных мультфильмов. Теперь в городе-герое можно найти Чебурашку, Волка и Зайца из “Ну, погоди!”, Пьеро и Мальвину, кота Леопольда, а также Львенка и Черепаху.

- Все детали тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены в заводских условиях. Фигуры выполнены с учетом антивандальной стойкости, все детали имеют плавные линии - это позволит детям безопасно играть на них, не получая повреждения, - рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска.

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