В Краснодаре открылся зал для занятий воркаутом

16 Дек. 19:21 2018-12-16T19:21:44+03:00

Его могут бесплатно посещать дети и подростки из малообеспеченных и неблагополучных семей

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В краснодарском микрорайоне “Солнечный” на улице Казбекской открылся необычный зал для тренировок. В отличие от обычных фитнес-залов, в нем нет тренажеров, а только турники и брусья. Это все, что необходимо для занятий воркаутом.

- Воркаут — интересный и зрелищный вид спорта. Сегодня здесь много молодежи, жителей окрестных домов. Уверен, во многом благодаря новому спортивному залу в нашем округе станет больше тех, кто выбирает спорт, активный и здоровый образ жизни, — сказал глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев.

Это первый закрытый зал для занятий воркаутом в городе, его смогут бесплатно посещать дети и подростки из малообеспеченных и неблагополучных семей. Кроме того, он подходит для тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вести тренировки будут представители федерации, в том числе, чемпионы России и мира — Сандро Парулава, Иван Бузовский, Алексей Гетманенко и другие. Одновременно в зале смогут заниматься до 70 человек.