В Анапе произошло массовое ДТП

17 Дек. 07:33 2018-12-17T07:34:49+03:00

В нем погибли пенсионер и женщина

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В Анапе 16 декабря произошла трагедия - массовая авария.

- Вечером в дежурную часть поступило сообщение о ДТП. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники. По предварительным данным, водитель машины марки Ford Fusion выезжал с второстепенной полосы, Он должен был уступить дорогу автомобилю Subaru, но не сделал этого, - об этом « Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате нарушения прошило столкновение: Subaru врезался в автомобиль марки Жигули,который двигал во встречном направлении.

Выяснилось, что в аварии погиб 79-летний мужчина - водитель «Четверки», а также 20-летняя пассажирка машины «Subaru”. Водителям иномаркок оказали медицинскую помощь и доставили в местную больницу с травмами различной тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.